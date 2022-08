Erschließungsbeiträge: Oberrother erringen Teilerfolg vor Gericht

Lokal Vor der Abschaffung der Erschließungsbeiträge hat die Gemeinde Oberroth drei Straßen ausgebaut und mit den Anwohnern abgerechnet. Diese klagen. Was das Verwaltungsgericht vorschlägt.

Mit frischer Asphaltdecke und neuen Randsteinen wirken die am Ortseingang von Oberroth liegenden Straßen Amselweg, Buchenweg und Sahlenberg übersichtlich und gepflegt. Die laut Einschätzung des Straßenbauamts vorher unzureichende Einmündung des Sahlenbergs in die Staatsstraße ist jetzt breit und überschaubar. Eigentlich könnten die Anwohner mit dem kürzlich erfolgten Straßenausbau zufrieden sein. Einige sind es aber nicht. Sie fühlen sich von der Gemeinde ungerechtfertigt zur Kasse gebeten und haben deshalb vor dem Verwaltungsgericht gegen die Erschließungskosten geklagt.