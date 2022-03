Feuerwehr, Bauland, Wasserversorgung: Wofür Oberroth 2022 Geld ausgeben will

Plus Der Oberrother Gemeinderat hat sich mit der Finanzplanung für dieses Jahr befasst. Drei Investitionen stechen heraus. Ein Überblick.

Ein Anbau für das Feuerwehrhaus, der Erwerb von Bauland und die Sanierung der Wasserversorgungsanlage: Das sind die Projekte, die die Gemeinde Oberroth in diesem Jahr vorrangig verwirklichen möchte. Die benötigten finanziellen Mittel sind im Haushalt bereitgestellt.