Gruppe UPREDS des SV Oberroth tanzt sich auf Platz 1

Am Samstag, 26. Juli, hat der SV Baltringen auf dem Sportgelände seinen dritten Showdance-Cup im Rahmen des 75-jährigen Vereinsjubiläums veranstaltet. Ein Abend voller Tanz, Farben, Energie und kreativer Ideen. Beim diesjährigen Dance-Cup präsentierten sich zehn talentierte Gruppen mit beeindruckenden Choreografien und fantasievollen Mottos. Jede Formation brachte ihre eigene Interpretation von Tanz und Show auf die Bühne und begeisterte das Publikum mit mitreißender Musik, spektakulären Kostümen und hohem tänzerischen Niveau. Die Vielfalt der Mottos reichte von humorvoll bis dramatisch, von sportlich bis spielerisch – ein Feuerwerk an Ideen, das das Zelt immer wieder zum Staunen brachte. Ob als Polizei, Feuerwehr oder Tiger, ob als Spiegel oder als Lovestory – die Gruppen zeigten, wie facettenreich und unterhaltsam Showtanz sein kann. Höhepunkt des Abends war die Entscheidung der vierköpfigen Fachjury. Letztlich überzeugte die Gruppe UPREDS aus Oberroth und ertanzte sich den ersten Platz mit ihrem Motto „der STAMM der UPREDS“. Es herrschte großer Jubel bei der Showtanzgruppe, als sie am Ende des Abends zum Sieger des Wettbewerbs gekürt wurde.

