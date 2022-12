Hier könnte ein Dorfladen für Oberroth entstehen

Plus Die Gemeinde hat ein Grundstück mitten im Ort gekauft und plant einen Neubau. Damit ergibt sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten.

Mit dem Erwerb eines zentral im Ort gelegenen Grundstücks hat Oberroth einen ersten Schritt in Richtung gemeindliches Multifunktionsgebäude mit Dorfladen unternommen. Im Gemeinderat wurden die ersten Ideen dafür jetzt vorgestellt.