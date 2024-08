Wieso ein Oberrother Hochzeitskleid aus Fallschirmseide gefertigt wurde

Der mit Blumen bestickte Kragen und der breite Gürtel sind schon leicht vergilbt und an einigen Stellen des Seidenstoffs entdeckt man kleine Stockflecken. Trotzdem strahlt das Hochzeitskleid noch Eleganz und Festlichkeit aus. Kaum zu glauben, dass es in den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren aus dem Fallschirm eines amerikanischen Soldaten genäht wurde. Bei der Trauung eines Oberrother Paars in einer Seitenkapelle des Petersdoms in Rom erlebte das Brautkleid im Jahr 1950 seine feierlichste Stunde. Bis heute wird es wie ein besonderer Schatz aufbewahrt.

