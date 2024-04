Kinder aus Schule und Kindergarten pflanzen Bäume in Oberroth

Im Garten des Kindergartens und im Rosengarten des Gartenbauvereins Oberroth wachsen jetzt ein Kugelahorn und eine Winterlinde. Das steckt hinter den Aktionen.

Anna, Leon, Anina, Mailo und Nele sind die Patinnen und Paten des Jubliäumsbaumes des Gartenbauvereins Oberroth. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern der Grundschule pflanzten sie den Kugelahorn im Rosengarten. Auch Kindergartenkinder haben einen Baum in der Gemeinde geplanzt – beide Male wurden die Buben und Mädchen unterstützt von Landrätin Eva Treu und Bürgermeister Willibold Graf.

2005 errichtete der Gartenbauverein anlässlich des zehnjährigen Bestehens den Rosengarten mit einem Brunnen in der Dorfmitte. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neu-Ulm überreichte zum 25-jährigen Jubiläum einen Baumscheck. Nach einem musikalischen Auftakt mit "Alle Vögel sind schon da" und Grußworten des Vorsitzenden Erwin Reiter, von Bürgermeister Willibold Graf und von Kreisfachberater Rudolf Siehler kamen die Schaufeln und Gießeimer zu Einsatz. Nun ziert der kleine Kugelahorn den Rosengarten und wird in späteren Jahren Schatten spenden.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oberroth pflanzten den Jubiläumsbaum des Gartenbauvereins. Foto: Lorena Burger

Neue Winterlinde im Garten des Oberrother Kindergartens gepflanzt

Die stattliche Linde, unter der es im Sommer so schön kühl und schattig war, gibt es im Garten des Oberrother Kindergartens nicht mehr. Sie ist im vergangenen Jahr Opfer eines Sturms geworden. Das dabei ebenfalls zerstörte Klettergerüst ist bereits erneuert worden, nun fehlte noch ein neuer Baum. Anlässlich des Tags des Baumes organisiert das Landratsamt seit 1978 das Pflanzen von Bäumen in Kindergärten oder Schulen.

Als Ersatz für die alte Linde hat Rudolf Siehler vom Fachbereich Naturschutz und Landschaftsplanung eine Winterlinde ausgesucht. Landrätin Treu, Bürgermeister Graf und viele fleißige Oberrother Kindergartenkinder schnappten sich je einen Spaten und gruben das Bäumchen mit vereinten Kräften ein. Bei schönster Aprilsonne zeigte sich zwar gleich, dass der Schatten, den die neue Linde spendet noch überschaubar ist, doch wird der Baum laut Rudolf Siehler jährlich um 40 Zentimeter wachsen und mit ihm auch der Schatten.

Kindergartenkinder und Grundschüler pflanzen Bäume in Oberroth

Landrätin Eva Treu freute es besonders, dass die Kindergartenkinder an der Aktion beteiligt waren: "Ihr werdet eine besondere Verbindung zu dem Baum haben, weil ihr ihn mit eingepflanzt habt und nun beobachten könnt, wie er wächst und sich entwickelt." Bis zu 1000 Jahre könne so ein Baum alt werden, erzählt sie den Kindern – eine unvorstellbar lange Zeit. Es sei schön, wenn die Kinder hier die Möglichkeit bekommen, etwas so Langlebiges zu schaffen und einen kleinen Beitrag zum Erhalt unserer Natur zu leisten, sagte Landrätin Eva Treu. Auch Bürgermeister Willibold Graf freute sich über die tolle Pflanzaktion: "Bäume sind ein wertvolles Gut für uns und unsere Umwelt, die es zu schützen und zu bewahren gilt." (AZ)