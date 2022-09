Ludwig Rendle packt sein Wissen über Oberroth in eine umfangreiche Dorfchronik

Lokal Rund 300 Seiten soll die Dorfchronik, an der Ludwig Rendle arbeitet, einmal umfassen. Bei seinen Recherchen erfuhr er auch, woher die Roth ihren Namen hat.

Von Montag bis Freitag herrscht auf der Staatsstraße St 2020 durch Oberroth reger Verkehr. Vor allem morgens und abends sind Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes, aber auch Pendler aus angrenzenden Gemeinden auf dem Weg zu ihren Arbeitsplätzen oder wieder heimwärts. Zu früheren Zeiten war das noch nicht so. "Damals war das Dorf Lebensmittelpunkt der meisten Menschen, in dem sie schliefen, aßen, feierten und auch arbeiteten. Die Möglichkeit dafür boten zahlreiche örtliche Handwerksbetriebe", weiß Ludwig Rendle. Bei seinen Recherchen für eine Ortschronik hat der pensionierte Oberstudiendirektor noch viele weitere Informationen gesammelt.