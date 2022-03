Maskenball auf dem Campingplatz: Theaterverein spielt auf neuer Bühne

Plus Die Mitglieder des Theatervereins Oberroth können ihrer Spielfreude endlich wieder freien Lauf lassen. Am 25. März feiern sie gleich eine doppelte Premiere.

Bis zur Camping-Zeit ist es sicher noch einige Wochen hin. Auf der Bühne der Oberrother Vereinsheimhalle stehen aber schon Wohnwagen, Vorzelte sowie Tische und Liegestühle bereit. Nicht etwa, um im Freien zu campieren, sondern um ihrer Spielfreude wieder einmal freien Lauf zu lassen, haben die Mitglieder des Theatervereins Oberroth das Bühnenbild für die Komödie „Maskenball auf dem Campingplatz“ von Beate Irmisch mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Am Freitag, 25. März, öffnet sich der Premieren-Vorhang um 19 Uhr.