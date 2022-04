Oberroth

Nach 25 Jahren stellt sich der Kindergarten Oberroth neu auf

Nach Erweiterung um eine Krippen-gruppe und einigen Umbaumaßnahmen öffnet der Kindergarten Oberroth am Freitag, 29. April, zu einem Tag der offenen Tür.

Von Claudia Bader

Der Kindergarten Oberroth hat doppelten Grund zum Feiern: Im kommenden September jährt sich die Eröffnung der Einrichtung an der Hauptstraße zum 25. Mal. Nach Erweiterung um eine Krippengruppe und einigen Umbaumaßnahmen werden die Kleinsten der Gemeinde jetzt im modernen Umfeld betreut.

