Oberroth

vor 49 Min.

Nach zwei Jahren Pause gibt es in Oberroth wieder einen Pflanzenmarkt

Wer auf der Suche nach Tomatenpflanzen ist, der ist beim Pflanzenmarkt in Oberroth an der richtigen Stelle. Aber auch andere Gemüsesorten, Blumen und Stauden gibt es.

Von Claudia Bader

Nicht nur Hobbygärtner können sich freuen: Nach zweijähriger Pause darf der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberroth wieder seinen im Ort sowie in der Umgebung bekannten und beliebten Pflanzenmarkt veranstalten. Am Samstag, 7. Mai, verwandelt sich der Platz vor dem Feuerwehrhaus in eine riesige Gärtnerei. In wochenlanger Vorarbeit haben Aktive des Vereins Samen ausgesät, Pflänzlein pikiert, gegossen, umgetopft sowie gehegt und gepflegt. Das Ergebnis ist ein reichhaltiges Angebot an Jungpflanzen, Sommerblühern und Stauden. Ab 14 Uhr können sie selber ausgesucht und zu günstigen Preisen erworben werden.

