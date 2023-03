Oberroth könnte ein neues Multifunktionsgebäude bekommen

Plus Öffentliche Toiletten, ein Dorfladen mit Tagescafé und zwei neue Wohnungen: Die Pläne für ein neues Gebäude in der Oberrother Dorfmitte werden konkreter.

Es soll ein schlicht gehaltenes, zweistöckiges Gebäude im schwäbischen Stil werden, teilweise mit Lärchenholz aus dem Gemeindewald verkleidet. Im Erdgeschoss sind ein Dorfladen mit einem Tagescafé beziehungsweise einer kleinen Gaststätte mit Außenbereich und öffentlichen Toiletten vorgesehen. Im Obergeschoss sollen zwei Wohnungen Platz finden. Bei ihrer jüngsten Sitzung gewannen die Oberrother Gemeinderäte erste Eindrücke von dem in der Dorfmitte geplanten Multifunktionsgebäude. Der von Architekt Christian Anders erstellte Entwurf gefiel sowohl den Räten als auch den anwesenden Besuchern.