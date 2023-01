Oberroth/Osterberg

vor 14 Min.

Lagerhalle steht in Flammen: Schaden in Millionenhöhe

Der "Schafstall Osterberg" stand am Sonntagmorgen in Flammen.

Plus Zwischen Oberroth und Osterberg brennt ein Halle aus, in der Schafe und Maschinen stehen. Rund 280 Kräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Um kurz vor neun Uhr war es mit der Sonntagsruhe im südlichen Landkreis vorbei. Eine Reihe von Sirenen heulte und aus allen Richtungen fuhren Feuerwehrfahrzeuge zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in abgelegenem Gelände zwischen Oberroth und Osterberg. Ein Milchwagenfahrer hatte von der Landstraße aus gesehen, dass eine Rauchsäule aus einer Lagerhalle aufsteigt. Dem Besitzer und ersten Helfern gelang es, die in der Halle untergebrachten rund hundert Schafe in einen nahen Pferch zu treiben. Außerdem konnten einige Maschinen gerettet werden. Das Anwesen ist laut Polizei unbewohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen