Oberroth

vor 57 Min.

So unterstützt die Gemeinde Oberroth Vereine in Corona-Zeiten

Plus Der Gemeinderat Oberroth trifft eine Entscheidung zugunsten der Vereine im Ort. Einige Veranstaltungen sind bereits im Belegungsplan der Sporthalle vorgemerkt.

Von Claudia Bader

Wie bereits in den Jahren 2020 und 2021 müssen die Oberrother Vereine auch 2022 keine Belegungskosten für die Nutzung gemeindlicher Räume bezahlen. Die Gemeinde will damit die Vereine in Zeiten des coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen und Aktivitäten sowie hinsichtlich der damit verbundenen Mindereinnahmen finanziell unterstützen. Anstelle der Unterhaltskosten (Heizung und Strom), die sich in den Vorjahren jeweils auf insgesamt 1000 Euro beliefen, werden den Vereinen lediglich die anteiligen Kosten der Mobiliarversicherung für ihre Räume berechnet. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat einstimmig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen