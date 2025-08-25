Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Oberroth und der Windelsack: Künftige Pläne für Eltern und Inkontinenzpatienten

Oberroth

Wie es mit dem Windelsack in Oberroth weitergeht

Die Gemeinde Oberroth will das Angebot aufrechterhalten, wie, dafür gibt es verschiedene Ideen.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    Wohin mit der vollen Windel? Oberroth plant eine Lösung für Eltern und für Menschen mit Inkontinenz
    Wohin mit der vollen Windel? Oberroth plant eine Lösung für Eltern und für Menschen mit Inkontinenz Foto: Friso Gentsch/dpa/dpa-tmn

    Seit dem Jahr 2011 erhalten Eltern von Kindern unter drei Jahren sowie dauerhaft an Inkontinenz erkrankte Bürgerinnen und Bürger auf Beschluss des Gemeinderats in Oberroth Windelsäcke. Die Kosten für diese gegen Nachweis erbrachte freiwillige Leistung hat die Gemeinde übernommen. Mit der Rückübertragung der Müllabfuhr an den Landkreis Neu-Ulm zum 1. Januar 2026 soll die Entsorgung der Windeln auf Gemeindekosten bestehen bleiben. Allerdings in anderer Form, darüber waren sich die Mitglieder des Gemeinderats einig. Einen konkreten Beschluss wollen sie erst nach Klärung von Details fassen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden