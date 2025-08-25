Wie es mit dem Windelsack in Oberroth weitergeht

Seit dem Jahr 2011 erhalten Eltern von Kindern unter drei Jahren sowie dauerhaft an Inkontinenz erkrankte Bürgerinnen und Bürger auf Beschluss des Gemeinderats in Oberroth Windelsäcke. Die Kosten für diese gegen Nachweis erbrachte freiwillige Leistung hat die Gemeinde übernommen. Mit der Rückübertragung der Müllabfuhr an den Landkreis Neu-Ulm zum 1. Januar 2026 soll die Entsorgung der Windeln auf Gemeindekosten bestehen bleiben. Allerdings in anderer Form, darüber waren sich die Mitglieder des Gemeinderats einig. Einen konkreten Beschluss wollen sie erst nach Klärung von Details fassen.

