Auch im Notfall soll es genug Trinkwasser geben

Plus Mithilfe einer zusätzlichen Leitung zwischen den beiden Hochbehältern der Orte Oberroth und Unterroth wird die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser verbessert.

Da die Gemeinde Oberroth lediglich über einen Tiefbrunnen mit Trinkwasser beliefert wird, besteht hier nur eine eingeschränkte Versorgungssicherheit. Deshalb empfehlen sowohl das Wasserwirtschaftsamt als auch das Landratsamt Neu-Ulm die Herstellung einer Verbundleitung mit einer benachbarten Kommune. Um dies zu erreichen, seien bereits seit mehreren Jahren Vorplanungen mit der Nachbargemeinde Unterroth im Gange, informierte Bürgermeister Willibold Graf den Gemeinderat. Dieser sprach sich einstimmig für den Bau einer gemeinsamen Wasserverbundleitung aus und vergab die notwendigen Ingenieurleistungen zum Preis von 89.000 Euro an das günstigste Büro.

Entsprechend einer Abstimmung mit der Nachbarkommune werden die für dieses Projekt anfallenden Aufwendungen zu gleichen Teilen aufgeteilt. Auf Nachfrage bezifferte Bürgermeister Graf die Kosten für die 2,2 Kilometer lange Verbindungsleitung samt Baunebenkosten auf rund 300.000 Euro. Hinzu kommen für beide Gemeinden eine Mess- und Steuerungstechnik zum Preis von zusammen 150.000 Euro zusätzlich Nebenkosten von rund 70.000 Euro. Abzüglich des staatlichen Zuschusses in Höhe von 176.000 Euro beläuft sich die Maßnahme für jede Gemeinde auf rund 172.000 Euro.