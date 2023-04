Vorsicht, Wild: In Oberroth hat es gekracht

Ein 55-Jähriger stößt in Oberroth mit einem Reh zusammen. Am Auto entsteht ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Bei einem Autofahrer hat es am frühen Montagmorgen um 4 Uhr gekracht. Der 55-Jährige fuhr von Oberroth in Richtung Babenhausen auf der Staatsstraße 2020. Laut Polizeibericht kreuzte vor der Abzweigung nach Osterberg ein Reh die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)