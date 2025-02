Willkommen in der „Rothtalklinik“: Beste Theaterunterhaltung im Vereinsheim

Heitere und lustige Momente und rund zwei Stunden beste Theaterunterhaltung zur Osterzeit stellt der Theaterverein Oberroth in Aussicht. Gespielt wird heuer das Theaterstück „Schmerz lass nach!“ von Jasmin Leuthe. Die Komödie in drei Akten, präsentiert von fünf Frauen und vier Männern, feiert am Freitag, 21. März, um 19.30 Uhr im Vereinsheim in Oberroth Premiere. Hierfür wird ein beachtlicher Aufwand betrieben.

