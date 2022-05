Zum runden Geburtstag veranstalten die Upreds einen Tanz-Cup

Die Showtanzgruppe des SV Oberroth besteht seit zehn Jahren. Gefeiert wird das standesgemäß mit befreundeten Gruppen und einem kleinen Wettbewerb.

Im Sommer 2012 haben sich die Upreds, die Showtanzgruppe des SV Oberroth, gegründet. Jetzt wird der zehnte Geburtstag gefeiert: Am Samstag, 28. Mai, kommen befreundete Tanzgruppen zu einem freundschaftlichen Wettstreit nach Oberroth.

Derzeit tanzen in der Gruppe 16 junge Frauen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Das komplette Team mit allen ehemaligen Tänzerinnen umfasst 26 Leute. Die Gemeinschaft der Gruppe und der Spaß am Tanzen stehen dabei immer im Vordergrund. Mit dem Namen ihrer Gruppe machen die Tänzerinnen übrigens deutlich, woher sie kommen: Er entspricht ganz einfach der englischen Übersetzung von Oberroth.

Auch bei Wettbewerben waren die Tänzerinnen aus Oberroth erfolgreich

Nach ersten Auftritten im Fasching nahm die Gruppe ab 2016 auch bei Wettbewerben und anderen Veranstaltungen außerhalb der Hochsaison teil. Inzwischen hatten die Upreds auch schon Auftritte bei einem Youtube-Videodreh einer Musikblaskapelle, auf Firmenfeiern, Festivals, Konzerten, bei Modenschauen oder Basketballspielen. Bei Wettbewerben landete die Gruppe mehrfach auf dem Treppchen. Die lange Zwangspause durch die Corona-Pandemie hatte die Gruppe vor Probleme gestellt. Umso mehr freuen sich die Upreds jetzt darauf, ihre neue Show bei ihrem Jubiläumsabend zu präsentieren.

Am Samstag, 28. Mai, öffnet sich das Vereinsheim in Oberroth für Besucherinnen, Besucher und Gäste um 19 Uhr. Um 20 Uhr wird es einen kurzen offiziellen Teil geben, dann werden „Die jungen Wilden“ des SVO die Show eröffnen, und danach startet sofort der Jubiläums-Dance-Cup mit Publikumswertung. Befreundete Tänzerinnen und Tänzer aus der Region werden dabei auf der Bühne stehen. Alle 13 Tanzgruppen kämpfen um die Pokale. Das Publikum entscheidet mit Stimmzetteln an diesem Abend die Gewinner. Für Stimmung sorgt DJ Mike. (AZ)