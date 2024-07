Betriebselektriker verletzt: Chemikalie im Auge

Am Montag kam es gegen 8.30 Uhr in Oberschönegg zu einem Betriebsunfall. Ein 34-jähriger Betriebselektriker führte Wartungsarbeiten an einer Anlage durch, als eine Wasserstoffperoxidlösung austrat und ihn im rechten Auge traf. Nach Angaben der Polizei trug der Elektriker keine Schutzbrille.

Der Notarzt und Rettungsdienst spülten das Auge vor Ort und brachten den Verletzten zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Memmingen. (AZ)