"Ehrmann, keiner kotzt mich mehr an": Video aus Stall bringt Shitstorm

Die Tierschutzorganisation Aninova hat mit einem Video aus Betrieben mit Anbindehaltung eine Kampagne gegen Ehrmann gestartet. Die Aufmerksamkeit ist enorm.

Am Montagabend hat eine Tierrechtsorganisation namens Aninova Videomaterial aus Höfen veröffentlicht, die Ehrmann-Zuliefererbetriebe sein sollen, und damit eine massive Kampagne gegen die Molkerei ausgelöst. Auf dem Video sind Kühe aus Kettershausen und Egg zu sehen, die ganzjährig angebunden sein sollen. Das Video ist kein sachlicher Beitrag, sondern enthält zahlreiche persönliche Meinungsäußerungen und wird mit dramatischer Musik und Werbefilm-Elementen untermauert. Innerhalb von weniger als drei Tagen wurde es auf Instagram bereits über 750.000-mal aufgerufen. Angesichts der minütlich steigenden Klick-Zahlen ist zu erwarten, dass die Reichweite noch wesentlich größer werden wird.

Nach dem Erscheinen des Videos zeigten sich Tausende Menschen empört und formulierten scharfe Vorwürfe gegen Ehrmann. Konkret geht es um Folgendes: Ehrmann werbe im Internet und im Fernsehen mit Kühen auf grünen Wiesen, aber das, was die Tierschutzaktivisten anhand der Videos belegen solle, zeige ein völlig anderes Bild. Kühe würden ein Leben lang in Ketten angebunden sein. Was Ehrmann mache, sei eine "dreiste Werbelüge". Erst Anfang des Jahres hatte es ähnliche Vorwürfe der Tierrechtsorganisation Peta gegeben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Um der Kampagne einen Namen zu geben, formulierte die Organisation mit Sitz in nordrhein-westfälischen St. Augustin Ehrmann Werbespruch um und schrieb: "Ehrmann, keiner kotzt mich mehr an". Die Vorwürfe stützen sich maßgeblich auf die Videos, die in Egg und Kettershausen entstanden sein sollen. Weder die Quelle noch die weiteren Recherchemethoden sind im Video genannt. Stattdessen rufen ein Schauspieler, einen Rapper und ein Autor dazu auf, keine Milchprodukte zu konsumieren und einen veganen Lebensstil zu pflegen.

Tierschützer üben Kritik an Ehrmann nach Skandal-Video

Was diese prominenten Gäste im Video sagen, ist teilweise sehr emotional. Rapper Pikayzo erklärt beispielsweise anfangs des Videos: "Wenn ich solche Bilder sehe, werde ich unfassbar wütend". Für ihn sei es moralisch nicht vertretbar, Milchprodukte zu konsumieren. Ganz ähnlich sieht es Autor Maximilian Pollux: "Es gibt kein Tierprodukt ohne Tierleid, deshalb bleibt eigentlich nur die vegane Ernährung." Schockiert hätten ihn die Aufnahmen jedoch nicht, denn Anbindehaltung sei Realität: "nicht nur bei Ehrmann, sondern überall".

Aninova-Vorsitzender Jan Pfeier räumte ein: "Mit solch einer Aufmerksamkeit haben wir nicht gerechnet". Den Stein ins Rollen gebracht habe ein verdeckt aufgenommenes Video, das der Tierrechtsorganisation zugespielt worden sei. Die Aufnahmen seien in zwei Betrieben in Egg an der Günz und Kettershausen entstanden. Die Landwirte hätten gesagt, dass sie für Ehrmann produzieren, teilweise schon seit über zehn Jahren. "Es sind Betriebe mit 20 bis 50 Kühen. Genau mit solchen kleinen Höfen wirbt Ehrmann auf seiner Website und will damit eine artgerechte Tierhaltung suggerieren, die es aber nicht gibt", moniert Peifer.

Video von Aninova: Kühe werden mit Ketten und Bändern am Hals fixiert

Mit dem Video bleibt zunächst unklar, inwiefern Aninvoa die Bedingungen bei den landwirtschaftlichen Betrieben vor Ort überprüft hat. Ebenfalls ist unbekannt, ob der Vorsitzende Pfeifer vor Ort anwesend war. Pfeifer ist sich jedenfalls sicher: "Die Tiere können sich weder bewegen noch umdrehen, so eng sind die Ketten. Bis zum Tod angebunden, ein Leben an der Kette – ich glaube, es gibt kaum etwas Schlimmeres, was einem Tier angetan werden kann." Der Chef habe die Veterinärämter in Mindelheim informiert und ihnen auch das Bild- und Videomaterial zugeschickt. (dpa, mase, phils)