Unbekannter lässt Luft aus drei Reifen – Mann sitzt mit VW-Bus fest

Kaum mehr als zwei Stunden war der VW-Bus im Oberschönegger Ortsteil Weinried geparkt. In dieser Zeit trieb ein Unbekannter sein Unwesen, ließ die Luft aus drei der vier Reifen und entfernte das Ventil. Der 54-jährige Fahrer saß fest.
Er konnte von seinem Besuch in der Straße Gänsberg nicht mehr nach Hause zurückkehren. Nun sucht die Polizei Memmingen (Telefon 08331/100-0) nach Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall am Montag in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22.10 Uhr beobachtet haben. (AZ)
