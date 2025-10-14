Icon Menü
Oberschönegg: Luft aus drei Reifen gelassen – VW-Bus-Fahrer sitzt nach Vandalismus fest

Oberschönegg

Unbekannter lässt Luft aus drei Reifen – Mann sitzt mit VW-Bus fest

Ein ungewöhnlicher Fall von Vandalismus sorgt in Oberschönegg für Aufsehen. Ein VW-Bus ist nach der Tat nicht mehr fahrbereit.
    • |
    • |
    • |
    Aus drei von vier Reifen eines VW-Busses hat ein Unbekannter in Weinried die Luft abgelassen.
    Aus drei von vier Reifen eines VW-Busses hat ein Unbekannter in Weinried die Luft abgelassen. Foto: Markus Scholz, dpa (Symbolbild)

    Kaum mehr als zwei Stunden war der VW-Bus im Oberschönegger Ortsteil Weinried geparkt. In dieser Zeit trieb ein Unbekannter sein Unwesen, ließ die Luft aus drei der vier Reifen und entfernte das Ventil. Der 54-jährige Fahrer saß fest.

    Er konnte von seinem Besuch in der Straße Gänsberg nicht mehr nach Hause zurückkehren. Nun sucht die Polizei Memmingen (Telefon 08331/100-0) nach Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall am Montag in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22.10 Uhr beobachtet haben. (AZ)

