Startschuss für die Bauarbeiten des Solarparks in Dietershofen

Plus In Dietershofen fällt der Startschuss für den Solarpark. Die Babenhauser Firma Vensol und die Gemeinde Oberschönegg betreiben die Anlage gemeinsam.

Immer wieder war in diesem Zusammenhang von "lokaler Wertschöpfung" die Rede. In Dietershofen ist jüngst der Startschuss für den dortigen Solarpark gefallen. Zusammen mit Oberschöneggs Bürgermeister Günther Fuchs und dessen Stellvertreter Thomas Braun hat die Vensol Neue Energien GmbH aus Babenhausen den symbolischen Spatenstich des Großprojekts gefeiert.

Die beiden Vensol-Geschäftsführer Jürgen Ganz und Sebastian Ganser bedankten sich für das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit der Kommune, die nun auch während des Betriebs Hand in Hand fortgeführt werden soll. „Wir können auch an diesem Projekt zeigen, dass die Energieversorgung ein ureigenes Betätigungsfeld von Kommunen mit großem Wertschöpfungspotenzial ist. Die Gemeinde Oberschönegg agiert neben Vensol als Betreiber und wird damit über 30 Jahre die wohl direkteste Form der Bürgerbeteiligung ermöglichen“, meint Ganser.