Vom Tanzsaal bis Kegelbahn – das steckt hinter dem Herzensprojekt in Oberschönegg

Endlich ist es so weit: Mehr als fünf Jahre lang haben Mitglieder der Drei Schlegel GbR sowie viele weitere Helferinnen und Helfer unermüdlich gearbeitet. Das Ergebnis der vorbildlichen Gemeinschaftsleistung ist bewundernswert: Am östlichen Ortsrand von Oberschönegg ist eine Sport- und Begegnungsstätte für alle Bürgerinnen und Bürger entstanden. Am Sonntag, 19. Oktober, öffnet das imposante Vereinsheim, das sich harmonisch in den südlich angrenzenden Hang einfügt, beim Tag der offenen Tür seine Pforten.

Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte das Gebäude besichtigen, bei Führungen oder Mitmach-Aktionen dabei sein oder sich bei einem kleinen Imbiss oder Kaffee und Kuchen stärken. Betritt man das Vereinsheim durch den östlichen Haupteingang, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Denn das in Kombination von hellen Fliesen und Wänden mit historischen Holzbalken gestaltete Gebäude bietet einen Blickfang nach dem anderen. Der Gaststättenbereich mit moderner Theke und angrenzender Küche bietet knapp 70 Plätze und lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Die angrenzende Schießhalle der Römerturm-Schützen ist mit zwölf vollelektronischen Ständen ausgerüstet. Mit ihrer nach Süden gerichteten Fensterfront ist die mit schrägem Dach und einer Galerie ausgestattete Sport- und Mehrzweckhalle lichtdurchflutet. Die im östlichen Gebäudeteil einrichtete Kegelbahn umfasst zwei Laufflächen, die getrennt voneinander gebucht werden können.

Im Obergeschoss gibt es sogar einen Tanzsaal

Eine breite Treppe führt ins Obergeschoss. Dort befinden sich ein Turn- und Gymnastikraum sowie ein mit Akustikdecke und Spiegelwand ausgestatteter Tanzsaal. Mit Bestuhlung können dort auch Seminare, Workshops oder andere Veranstaltungen für rund 150 Personen stattfinden. Auch der modern ausgestattete Konferenzraum mit bis zu 30 Sitzplätzen kann angemietet werden. Neben Lager- und Geräteräumen umfasst das Obergeschoss genügend Platz für die Lüftungsanlage und weitere Technik. Der westlich ans Gebäude angrenzende, weitläufige Außenbereich des Vereinsheims kann als Outdoor-Lokalität für Feste und Feiern genutzt werden. Direkt daneben bietet der gemeindliche Spielplatz für die kleinsten Gäste Spaß und Kurzweil.

Mit dem Bau des Vereinsheims Drei Schlegel haben der Feuerwehr- und Brauchtumsverein, die Römerturm-Schützen und die Beinhart-Kicker, die sich bereits im Jahr 2017 zur Drei Schlegel GbR formiert haben, ein Mammutprojekt gestemmt. „Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem gemeindlichen Zuschuss in Höhe von 3,75 Millionen Euro sowie Beteiligungen der drei Vereine ausgekommen sind“, sagt der Vorsitzende der Beinhart-Kicker, Gerhard Fäßler. Dank unzähliger ehrenamtlicher Helferstunden habe man mehr als die Hälfte der ursprünglich angesetzten Gesamtkosten einsparen können und insgesamt nur rund vier Millionen Euro in das Projekt investieren müssen.

Auch mit dem Unterhalt des Vereinsheims steht für die Mitglieder der drei Schlegel GbR eine große Aufgabe bevor. Laut der Organisatoren sollen die einzelnen Arbeitsbereiche wie die Online-Buchungsbetreuung und -abrechnung, Hausmeistertätigkeiten, Bedienungen, Reinigung oder auch Pflege der Außenanlagen von Teams übernommen werden. Die Küche liegt in bewährten Händen der Mitglieder, die bereits im einstigen Schützenheim im Einsatz waren. „Hier werden die angebotenen Speisen wie zum Beispiel Kartoffelsalat, Blaukraut und vieles mehr weiterhin aus regionalen Zutaten selber gemacht“, verrät Viktoria Straub. Vorläufig werde noch ehrenamtlich gearbeitet. Geplant ist aber, die Leute zu bezahlen, wenn sich erst mal alles eingespielt hat. Es wäre schön, wenn sich noch mehr Mitglieder der drei Vereine in den Unterhalt ihres Domizils einbringen würden, wünschen sich die Organisatoren.

Die Kegelbahn wurde bislang am meisten gebucht

Natürlich hoffen sie auch, dass die vielfältigen Angebote des Vereinsheims Drei Schlegel von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Oberschönegg sowie der Umgebung gut genutzt werden. „Bisher wurde die Kegelbahn am meisten gebucht. Reservierungen der Vereinsheimhalle für Hochzeitsfeiern sind bereits vorhanden“, sagt Straub. Im Tanzraum finden bereits Veranstaltungen und Kurse statt. Das weitere sportliche Programm werde sich je nach Nachfrage stufenweise entwickeln. Hier ist die Drei Schlegel GbR jederzeit offen für Angebote von Trainern und Übungsleitern. Wer einen Raum buchen möchte, kann dies über die Homepage www.dreischlegel.de tun.