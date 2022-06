Im Rollstuhl durch Wald und Wiese: Landrat will Situation für Behinderte verbessern

Plus Wie schwierig ist es für Rollstuhlfahrer, Naherholungsangebote zu nutzen? Landrat Alex Eder ist mit dem Weinrieder Markus Schneider unterwegs zum Römerturm.

Auf den Wiesen duftet frisch gemähtes Gras. Vögel zwitschern, aus dem Wald klingt der Ruf eines Kuckucks herüber. Nachdenklich schaut Markus Schneider vom Stamm eines Baumes hoch ins Geäst, dessen Laub im sanften Wind raschelt. Der Weinrieder genießt solche Momente, in denen er der Natur ganz nahe sein kann. Denn seit einem schweren Unfall vor mehr als zehn Jahren ist es für ihn nicht einfach, ohne fremde Hilfe auf Wiesen oder gar in den Wald zu gelangen.