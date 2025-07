Öffentliche Finissage zur Ausstellung „Spurensicherung“ im Hochschulschloss

Anfang Mai hat Daniel Schallmo, Professor für Digitale Transformation und Entrepreneurship in Neu-Ulm, unter seinem Künstlernamen Alex Calmon eine Ausstellung im Hochschulschloss in Illertissen eröffnet. Die Themen: „Kruzifixe zurück in die Stuben!“ und „Spurensicherung alter Leinensäcke“. Nach zwei Monaten soll die Schau am Freitag, 11. Juli mit einer öffentlichen Finissage ausklingen. Beginn ist um 16 Uhr.

Etliche Exponate habe er bereits verkauft, sagt der Künstler. Zum Abschluss seiner Ausstellung veranstaltet er eine sogenannte stille Versteigerung, für die Interessente ihr Angebot schriftlich abgeben. Anschließend gehen die Exponate an die Meistbietende oder den Meistbietenden. 50 Prozent vom Erlös aus den Kreuzen kommen der Kirchturmsanierung zugute und vom Verkauf der Gemäldetableaus werden 30 Prozent gespendet.

In der Ausstellung befasst sich der Künstler mit ausgedienten Objekten, indem er ihnen eine neue Verwendung erteilt. Dabei stellt er einen Dialog von der Vergangenheit zur Gegenwart her. Es handelt sich zum einen um ausgediente Kruzifixe, die in Pop-Art-Farben eine neue Ausstrahlung erhalten. Und dann diente ihm die Leinwand alter Mehlsäcke als Grundlage für abstrakte Gemälde. (lor)