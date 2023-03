Schulbus gerät in den Gegenverkehr: 28 Menschen werden verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Bus in Biberach an der Riß erleidet der Busfahrer schwere Verletzungen. Die Unfallursache ist unklar.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Lastwagen in Biberach an der Riß sind am Freitagmorgen 28 Menschen verletzt worden. Der Bus war offenbar in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Lastwagen zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 64-jährige Busfahrer kurz vor 7.15 Uhr mit einem Linienbus in der Waldseer Straße stadteinwärts unterwegs, als der Bus aus bisher unbekannter Ursache vollständig nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der Busfahrer wurde bei dem heftigen Frontalzusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer konnten ihn nach kurzer Zeit aus dem eingedrückten Fahrerhaus befreien. Der 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 41-jährige Fahrer des Lkw stand unter Schock und kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, berichtet die Polizei.

Im Bus saßen hauptsächlich Jugendliche

Im Bus befanden sich neben dem Busfahrer 26 Insassen, überwiegend Jugendliche im Alter zwischen 14 bis 16 Jahren. Alle konnten nach dem Unfall selbst aussteigen. Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich sofort um die jungen Menschen. In der Nähe der Unfallstelle richteten Rettungskräfte in einem Gebäude eine Verletztensammelstelle ein, um die Fahrgäste zu betreuen.

Die Polizei spricht von 28 verletzten Personen, ursprünglich war von 31 Verletzten die Rede gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten 25 Menschen bei dem Unfall leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und durch die Rettungsdienste in die umliegenden Kliniken gebracht. Mehrere Notfallseelsorger betreuten an der Unfallstelle die Betroffenen und anwesenden Eltern. Auch ein zweiter Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der flog einen der 26 Businsassen in eine Klinik, um eine genauere Diagnose über die Schwere der Verletzungen vorzunehmen.

Ermittler auf der Suche nach der Ursache für den Unfall in Biberach

Die Feuerwehr sicherte zunächst die Unfallstelle, später übernahm dies auch der städtische Bauhof. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf. Dabei werden die Ermittler auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg durch einen Gutachter unterstützt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Waldseer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigungsarbeiten bis in die späten Vormittagsstunden vollständig gesperrt. (AZ, rjk)