Gleich dreimal Freude bereitete die Ferienspaß-Aktion des Gartenbauvereins Oberroth in diesem Jahr. Mit großem Geschick und Elan bastelten die 21 Kinder einen Herz-Nistkasten. Der stabile Nistkasten aus Fichtenholz soll dann an einen lieben Menschen verschenkt werden. Die größte Freude hat sicherlich das Vögelchen, das im nächsten Jahr dort nisten kann. Bei der Ferienspaßaktion der Gemeinde bieten die örtlichen Vereine und Vereinigungen sinnvolle Aktionen in der Ferienzeit an. Zum „Kreativen Arbeiten mit Farbe und Perlen“, „Seife selbst gemacht“ und vielen weiteren Aktionen meldeten sich die Kinder an. Zum Abschluss spendierte der rührige Verein eine Brotzeit für alle.

