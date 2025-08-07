Oldtimertreffen für den guten Zweck in Dettingen-Buchau

Icon vergrößern Auch diesen Oldtimer gab es beim Oldtimertreffen in Dettingen-Buchau zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu sehen. Foto: Nicole Bickel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch diesen Oldtimer gab es beim Oldtimertreffen in Dettingen-Buchau zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu sehen. Foto: Nicole Bickel

Kürzlich veranstalteten Myriam und Andreas Bröll zum vierten Mal ein Oldtimertreffen zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und konnten mit ihrer Aktion stolze 8.500 Euro an Spenden sammeln. Oldtimer aller Art lockten den ganzen Tag zahlreiche Gäste an. Auch in diesem Jahr gab es wieder eine große Tombola mit tollen Preisen, dazu eine Hüpfburg für die Kleinen. Am Nachmittag begeisterte die Band "Dreiklang" aus Erolzheim mit ihrem Akustikrock. Nur durch die Unterstützung der zahlreichen Sponsoren und der vielen fleißigen Helferinnen und Helfer konnte das Ehepaar Bröll die stolze Summe an das Kinderhospiz übergeben. Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach bedankt sich ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung. Save the date: 5. Buchauer Oldtimertreffen am 11. Juli 2026 in Dettingen.

