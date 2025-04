Fahrer betrunken: Oldtimer rutscht über Verkehrsinsel

Dank aufmerksamer Zeugen hatte die Polizei Illertissen den Verursacher eines Unfalls am Donnerstagabend schnell ermittelt. Der 29-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit einem hochmotorisierten Oldtimer unterwegs und verlor im Kreisverkehr in der Nähe der Rastanlage Leitschäker bei der Autoauffahrt zur A7 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen rutschte daraufhin über die Verkehrsinsel, prallte gegen ein Verkehrszeichen und drehte sich um die eigene Achse. Danach kam der Oldtimer wieder auf die Fahrbahn und erst an einer Laterne am Straßenrand zum Stehen. Der Fahrer entfernte sich trotz des verursachten Sachschaden unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Der Mann war allerdings dabei beobachtet worden, Zeugen hatten längst die Polizei verständigt. Die fand das beschädigte Auto und den 29-Jährigen an dessen Anschrift auf. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Schadenshöhen an dem über 50 Jahre alten Oldtimer und den Verkehrseinrichtungen ist noch unklar. (AZ)