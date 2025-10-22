Hunderte Euro Schaden: Opel Corsa wird Ziel von Vandalen in Bellenberg

In Bellenberg ist ein im Silcherweg geparkter Opel Corsa am Montag zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr an mehreren Stellen verkratzt worden. Ein konkreter Hinweis auf einen Täter liegt nach Angaben der Polizei derzeit nicht vor. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Nummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)