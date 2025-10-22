Icon Menü
Opel Corsa zerkratzt: Vandalismus im Silcherweg in Bellenberg verursacht Schaden

Bellenberg

Hunderte Euro Schaden: Opel Corsa wird Ziel von Vandalen in Bellenberg

Das Auto, das im Silcherweg geparkt war, wurde an mehreren Stellen zerkratzt. Wer hat etwas gesehen?
    Ein Auto in Bellenberg ist an mehreren Stellen zerkratzt worden.
    Ein Auto in Bellenberg ist an mehreren Stellen zerkratzt worden. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolfoto)

    In Bellenberg ist ein im Silcherweg geparkter Opel Corsa am Montag zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr an mehreren Stellen verkratzt worden. Ein konkreter Hinweis auf einen Täter liegt nach Angaben der Polizei derzeit nicht vor. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

    Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Nummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

