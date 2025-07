Open-Air-Kino in Weißenhorn: Vorab wissen, ob der Film auch läuft

Dicke Fragezeichen stehen über den geplanten Filmvorführungen unter freiem Himmel im Weißenhorner Stadtpark. Am Donnerstag, 31. Juli, beginnt das Open-Air-Kino, die Leinwand steht bereit. Da die aktuellen Wetterprognosen kein schönes Sommerwetter mit lauen Abenden ankündigen, weist die Stadtverwaltung vorab auf ihren Info-Service hin: „Aufgrund der unbeständigen Wettervorhersage werden wir uns täglich bis 16 Uhr entscheiden, ob die Kinovorstellung stattfinden kann oder nicht“, teilt das Kulturbüro mit. Kommuniziert werde das über die Homepage der Stadt (www.weissenhorn.de), über Instagram und Facebook. So können sich alle Interessierten vor dem Kinobesuch informieren, ob der angekündigte Film am Abend auch tatsächlich laufen wird. „Wenn das Wetter mitspielt, freuen wir uns sehr über euren Besuch“, schreibt das Kulturbüro.

Am Freitag zahlen Schüler nur 3 Euro für den Film „ELIO“

Zum Auftakt steht am Donnerstagabend „Der Pinguin meines Lebens“ auf dem Programm. Am Freitag, 1. August, soll ELIO gezeigt werden. Kinder mit Zeugnis zahlen an diesem Abend nur 3 Euro. „Mission Impossible: The Final Reckoning“ würde am Samstag, 2. August, gezeigt werden, wenn der Abend nicht ins Wasser fällt. Zum Abschluss am Sonntag, 3. August, soll der Episodenfilm „Wunderschöner“ von Karoline Herfurth über die Leinwand flimmern.

Beginn der Aufführungen ist jeweils um 21 Uhr, Einlass um 20 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse für 7 Euro. (AZ)