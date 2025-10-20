Stadtkapelle Illertissen präsentiert Filmmusik und Polka unter freiem Himmel

Ein „familien- und kinderfreundliches Programm“ bietet die Stadtkapelle Illertissen am Kirchweihsonntag, 19. Oktober, um 15 Uhr auf dem Schrannenplatz hinter dem Rathaus. Dirigent David Schöpf und sein Orchester wollen damit präsentieren, dass sie für jede Altersgruppe Programm im Gepäck haben und dass jegliche Stilrichtung für die Stadtkapelle kein Problem ist.

Der äußere Rahmen des Auftritts ist bestens dazu geeignet, hören und sehen zu lassen, dass die Stadtkapelle auch außerhalb des Konzertsaals Musik macht, die einfach allen gefällt. Für das Publikum werden Bänke aufgestellt. Wer es bequemer haben will, kann Gartenstühle oder andere Sitzgelegenheiten mitbringen. Es werden Getränke verkauft, der Eintritt ist frei.

Stadtkapelle Illertissen plant Konzert im Freien

David Schöpf eröffnet die Programmfolge mit dem brillanten und dynamischen Werk „Columbus“, das Eindrücke aus dem gleichnamigen europäischen Weltraumlabor auf der Internationalen Raumstation ISS schildert. Es folgen die romantischen Melodien aus dem Film „Die Schöne und das Biest“ sowie ein Klangbild aus dem Film „Braveheart“. Danach geht es endgültig in das reichhaltige Repertoire der populären Unterhaltungsmusik: Der „Colonel Bogey March“, aus dem berühmten Film „Die Brücke am Kwai“, eröffnet diesen Programmteil. Dazu gehören anschließend die Melodien aus der Film „König der Löwen“ und die Top-Hits der britischen Sängerin Adele.

Der traditionelle Konzertmarsch „Edler Magellan“ demonstriert die Vielseitigkeit der aktuellen Marschmusik, die so gar nichts mehr von krachendem „Links-Zwo-Drei-Vier“ an sich hat und zu den Perlen im Marsch-Notenbuch einer zeitgemäßen Musikkapelle zählt. Dann darf natürlich auch die charmante und tänzerische Polkamusik nicht fehlen: „Kaiserwetter“ aus den neuesten Hits der „Kaisermusikanten“ und „Ewig Blasmusik“, ein aktueller Polka-Schlager von den beliebten „Fegerländern“ erinnern an die böhmische Blasmusik und zeigen auf, wie traditionsbewusst und doch auch innovativ zeitgenössische Polkas sind.

Abwechslungsreiches Programm auf dem Schrannenplatz

„Ewig Blasmusik“ und die abschließenden „Ghostbusters“ werden gemeinsam von der Stadtkapelle mit der Jugendkapelle geboten. Dabei, erklärt Dirigent Schöpf, soll gezeigt werden, wie auch schon junge Musikerinnen und Musiker effektvoll mit dem Großen Blasorchester zusammenspielen können, womit bewiesen wird, dass Blasmusik die Generationen verbindet. Damit sollen auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden, selbst in die Ausbildung bei der Stadtkapelle einzusteigen.

Bei schlechtem Wetter muss das Ganze ersatzlos ausfallen.