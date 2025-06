Organspende-Umfrage: Das sagt Julia Probst über ihren Post und die Reaktionen

Nach vielen heftigen Reaktionen im Netz und scharfer Kritik, die nicht nur aus dem Kreis der AfD und ihren Unterstützern kam, hat sich die Weißenhorner Stadträtin Julia Probst über ihren umstrittenen Post geäußert. Wie berichtet, hatte der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt zunächst am Montagabend die Aktion der Mandatsträgerin der Grünen, die auch Inklusionsbeauftragte der Stadt ist, in öffentlicher Sitzung hinterfragt und seinen Unmut darüber zum Ausdruck gebracht. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, hatte Probst jüngst folgende Umfrage gestartet: „Stellt euch vor, ihr müsstet darüber entscheiden, ob die Organe eines Familienangehörigen gespendet werden sollen. Zufällig wisst ihr, dass der Empfänger die AfD wählt. Würdet ihr spenden?“ Zahlreiche Menschen waren empört und fragten sich: Was hat die Frau dazu bewogen, eine solche Frage in den Raum zu werfen? Will Sie etwa Menschen, die AfD wählen, von Organspenden ausschließen?

