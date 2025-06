Ortsdurchfahrt von Oberhausen ist ab Montag gesperrt

Der Ausbau der Kreisstraße NU 10 zwischen Oberhausen (Staatsstraße 2022) und Beuren (NU 3) beginnt am Montag, 23. Juni. Auch zwei Teilstücke von Rad- und Fußwegen zwischen Oberhausen und Niederhausen sowie zwischen Niederhausen und Beuren sind geplant. Die Ortsdurchfahrt von Oberhausen wird in gesperrt.

Gestartet werden die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt von Oberhausen mit der Erneuerung des Abwasserkanals und der Wasserleitung, anschließend beginnt der eigentliche Straßenbau. Hierfür ist ab Montag die Vollsperrung der Niederhauser Straße in Oberhausen (Kreisstraße NU 10) von der Einmündung in die Von-Katzbeck-Straße (Staatstraße 2022) in Richtung Niederhausen/Beuren bis zum Ortsrand von Oberhausen notwendig. Die Erreichbarkeit der Grundstücke werde grundsätzlich aufrechterhalten, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Es sie geplant, dass die Arbeiten in der Niederhauser Straße bis spätestens Dezember 2025 soweit fortgeschritten sind, dass sie für den Verkehr über die Wintermonate zunächst freigegeben werden kann.

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt ab Oberhausen über die Staatsstraße 2022 nach Biberberg und weiter über die NU 3 nach Beuren sowie in Gegenrichtung. Niederhausen bleibt über Beuren erreichbar. Parallel zum Ausbau der Niederhauser Straße starten auch die Arbeiten für den neuen Rad- und Gehweg an der Kreisstraße zwischen Oberhausen und Niederhausen sowie zwischen Niederhausen und Beuren.

Im Frühjahr 2026 soll die Erneuerung und Verstärkung des Oberbaus der Kreisstraße NU 10 zwischen Oberhausen und Niederhausen sowie zwischen Niederhausen und Beuren einschließlich einer Instandsetzung der Ortsdurchfahrt von Beuren erfolgen.

Wenn alles planmäßig verläuft und das Wetter mitspielt, soll die gesamte Maßnahme im Mai/Juni 2026 abgeschlossen sein. (AZ)