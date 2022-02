Auto gerät auf die Gegenspur und kollidiert mit anderem Wagen

Zwei Autos stoßen auf der Staatsstraße bei Osterberg zusammen. Bei dem Unfall wird niemand verletzt. Der Verursacher muss allerdings mit einem Bußgeld rechnen.

Glücklicherweise unverletzt haben die Beteiligten einen Verkehrsunfall bei Osterberg überstanden. Es entstand jedoch ein Sachschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 45-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2017 von Babenhausen in Richtung Weiler. In einer Rechtskurve im Bereich der Landkreisgrenze kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte deshalb mit einem entgegenkommenden Auto. Die Unfallfahrzeuge blieben trotz des heftigen Zusammenstoßes fahrbereit. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)