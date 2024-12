Bei der Bürgerversammlung in Osterberg geht es um alte Probleme und gute Nachrichten

In Osterberg konnten in diesem Jahr mehrere Projekte abgeschlossen und neue Vorhaben in Angriff genommen werden. So fanden mit der Instandsetzung und Neugestaltung des Schlosswegs und des Kirchbergs zwei zusammenhängende und wichtige Straßensanierungsprojekte Ihren Abschluss. Dies berichtete Bürgermeister Martin Werner bei der Bürgerversammlung im restlos vollbesetzten Saal der Turnhalle.

Armin Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Osterberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis