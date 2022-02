Osterberg

17:30 Uhr

Braucht Osterberg eine eigene Stellplatzsatzung?

Wie viele Parkplätze müssen bei neuen Gebäuden eingerichtet werden? In vielen Kommunen regelt das die Stellplatzsatzung.

In Altenstadt und Kellmünz gibt es klare Regelungen, wie viele Parkplätze bei neuen Wohngebäuden entstehen müssen. So fiel die Entscheidung in Osterberg aus.

Von Armin Schmid

Wie viele Stellplätze sollen künftig für eine Wohneinheit in Osterberg erforderlich sein? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat jetzt befasst. Die Räte haben eine klare Meinung zu diesem Thema. Bürgermeister Martin Werner erklärte, warum das Thema nun aktuell geworden war: In der Januar-Sitzung des Gemeinderats wurde zu einer Bauvoranfrage auch ein Stellplatz-Nachweis beschlossen. In der Gemeinde gilt bereits eine Garagen- und Stellplatzordnung aus dem Jahr 1993. Darin ist für Wohngebäude ein Stellplatz je Wohnungen in Einfamilienhäusern festgelegt. In Altenstadt und Kellmünz gibt es die Satzung bereits Andere Kommunen haben inzwischen eigene Stellplatzsatzungen erlassen. Zur Entscheidungshilfe lagen dem Gemeinderat deshalb nicht nur die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags, sondern auch die Stellplatzsatzungen der beiden anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, Altenstadt und Kellmünz, vor. Ziel der Beratung war es, ob die Verwaltung auch für Osterberg einen Entwurf für eine Stellplatzsatzung erarbeiten soll und welche Richtlinien darin eingestellt werden sollen. Kernthema wäre demnach Art, Anzahl und Gestaltung der Stellplätze. Möglich gewesen wäre demnach, die erforderliche Stellplatzanzahl für neu zu errichtende Wohngebäude zu ändern. Die Rätegemeinschaft hat den Vorschlag auf Erlass einer neuen Stellplatzsatzung letztlich abgelehnt beziehungsweise keine Notwendigkeit dafür gesehen. Die Entscheidung über Art und Anzahl von erforderlichen Stellplätzen soll auch künftig individuell und damit über Einzelfallentscheidungen getroffen werden.

Themen folgen