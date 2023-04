Osterberg

vor 35 Min.

Bürgerversammlung in Osterberg: So steht es um das geplante Wärmenetz

Plus Der Osterberger Rathauschef spricht bei der Bürgerversammlung über die geplante Nahwärmeversorgung. Bürger beschweren sich über Nachtflüge der Bundeswehr.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Die geplante Nahwärmeversorgung ist das zentrale Thema der jüngsten Bürgerversammlung in Osterberg gewesen. Bürgermeister Martin Werner informierte die 75 Besucherinnen und Besucher in der Turnhalle über den aktuellen Sachstand. Zwar gehe es mit dem Projekt nicht so schnell voran, wie er sich das gewünscht hätte, sagte Werner. Letztlich sei es aber so, dass der Gemeinderat mit der Planung starten wolle.

Man sei gerade dabei zu ermitteln, wie hoch die Fördermittel für das Nahwärmenetz sein könnten, berichtete der Bürgermeister. Ein ausgereiftes Konzept für das Nahwärmenetz gibt es noch nicht. Zuerst soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Eine Leistungsausschreibung könne man erst in die Wege leiten, sobald die Höhe der Fördermittel klar ist. Nach Möglichkeit soll Osterberg und auch der Ortsteil Weiler in das Wärmekonzept einbezogen werden. Die Ausgangslage an sich ist günstig: Vor dem Ortseingang befindet sich eine Biogasanlage, deren Abwärme derzeit relativ ungenutzt in die Atmosphäre entweicht. Die Osterberger Haushalte hätten Verwendung für diese Energie. Im Hinblick auf die Umsetzung sprach der Bürgermeister von einem Zeitraum im Bereich von ein bis drei Jahren. Für eine konkretere Aussage sei das Projekt noch nicht weit genug fortgeschritten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen