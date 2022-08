Osterberg

Das gehört alles in den Kräuterbuschen zu Mariä Himmelfahrt

Lokal Für das Fest Mariä Himmelfahrt werden Kräuter und Blumen zu Sträußen gebunden. Elisabeth Kehrer und Maria Weh aus Osterberg erklären, was alles hinein gehört.

Von Zita Schmid

Die Königskerze am Haus von Elisabeth Kehrer in Osterberg ist ein Blickfang. Die Blume ist rund zweieinhalb Meter hoch und hat verzweigte, gelb leuchtende Blütenstände. Bald werden Teile der prächtigen Pflanze zusammen mit Kräutern, Getreideähren und anderen Blumen zu Kräuterbüscheln gebunden werden. Es ist ein alter Brauch, der in Osterberg – so wie vielerorts - zum Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ praktiziert wird. In Osterberg wird er heute vor allem auch als ein Zeichen der Dankbarkeit gesehen.

