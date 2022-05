Für die Biogasanlage sollen drei leistungsstarke Kraftwerke entstehen

Plus Die Gemeinde Osterberg kann sich durch gestiegene Holzpreise auf höhere Einnahmen freuen. Außerdem soll die Leistung der Biogasanlage erhöht werden.

Der Gemeindewald ist eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde Osterberg. Da der Holzpreis während der aktuellen Hiebsmaßnahmen anstieg, sollte es für die Kasse gut aussehen. In der vergangenen Ratssitzung wurde nun besprochen, wie die Wiederaufstockung aussehen kann.