Für neue Bauplätze ändert Osterberg seine Finanzpläne

Lokal Die Gemeinde möchte zwei Grundstücke erwerben, auf denen Wohnungen entstehen könnten. Das hat auch Auswirkungen auf weitere Posten des Gemeindehaushalts.

Die Gemeinde Osterberg möchte eine Gelegenheit nutzen: Zwei Grundstücke kann die Gemeinde aufkaufen, die sich für Wohnbebauung eignen. Die Anschaffung wirbelt jetzt jedoch die Finanzplanung für dieses Jahr durcheinander - deswegen muss ein Nachtragshaushalt her.