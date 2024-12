Geselliges Beisammensein beim Adventshüttenzauber

Ein unkonventionelles und erfolgreiches Weihnachtsmarktkonzept hat sich in Osterberg etabliert. An allen vier Adventssonntagen öffnet am späteren Nachmittag der Adventshüttenzauber und lädt zum geselligen Beisammensein ein. Eingebunden sind viele Vereine aus Osterberg und Weiler und auch der Kindergarten und die Grundschule, die sich bei der Verköstigung der Besucher abwechseln.

Gemeinschaftlicher Adventshüttenzauber in Osterberg

Seit drei Jahren findet die adventliche Geselligkeit am idyllisch gelegenen Platz vor der Osterberger Turnhalle statt. Der Adventshüttenzauber ist nicht gewinnorientiert ausgerichtet und bietet familienfreundliche Preise. Vom Erlös will der Elternbeirat der Grundschule Fußballtore anschaffen oder eine Theaterfahrt der Grundschüler bezuschussen.

Es beteiligen sich heuer die Feuerwehren aus Osterberg und Weiler, der Elternbeirat von Kindergarten und Grundschule, der CSU-Ortsverband, der Schützenverein Osterberg, die Pfarrgemeinde, Musik-Verein und Turnverein sowie der Krieger- und Veteranenverein. Am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, bietet sich ab 16.30 Uhr nochmals die Möglichkeit eines Besuchs.