Glasfaserausbau in Osterberg kann beginnen

Plus Der Vertrag mit der Telekom wurde unterzeichnet, doch bis der Ausbau startet, wird noch einige Zeit vergehen.

Die Gemeinde Osterberg rüstet sich für die digitale Zukunft und begibt sich daher auf den Weg hin zu einer schnellen Datenautobahn. Dazu wurde nun ein Vertrag mit der Telekom unterzeichnet, mit dem ein umfassender Glasfaserausbau beginnen soll.