Großeinsatz der Feuerwehr: So hat die Landwirt-Familie den Brand erlebt

Lokal 150 Kräfte der Feuerwehr helfen in der Nacht den Brand in Osterberg zu löschen. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Der Landwirt ist dennoch froh.

Eineinhalb Jahre nach dem verheerenden Brand einer Biogasanlage in Osterberg wurden in der Nacht zum Freitag wieder rund 150 Feuerwehrleute aus elf Wehren in die südlichste Gemeinde des Landkreises alarmiert. Eine Hackschnitzelanlage und der dazugehörige Vorratsbunker waren auf einem großen Aussiedlerhof außerhalb des Ortes an der Babenhauser Straße in Brand geraten. Zehn Stunden nach Einsatzende ist der betroffene Landwirt vor allem über zwei Tatsachen froh.

