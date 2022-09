Osterberg

Großeinsatz der Feuerwehr: Hackschnitzelanlage geht in Flammen auf

Lokal Bei dem Brand außerhalb des Orts entsteht ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Feuerwehren können ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindern.

Ein Feuer ist in der Nacht zum Freitag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Osterberg an der Babenhauser Straße, außerhalb des Ortes ausgebrochen. Gegen Mitternacht hatte der Hofbesitzer einen Notruf über 112 abgesetzt und gemeldet, dass die Hackschnitzelanlage und der Bunker, in dem rund 40 Kubikmeter Hackschnitzel gelagert waren, in Brand geraten sei. Daraufhin löste die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach die Alarmstufe B4 - "Brand Landwirtschaft - Aussiedlerhof" - aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

