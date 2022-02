Im Drogenrausch: Mann muss Auto nach Kontrolle in Osterberg stehen lassen

Ein Autofahrer leugnet bei einer Kontrolle in Osterberg zunächst, Drogen konsumiert zu haben. Dann gibt er es doch zu – und die Beamten finden ein Tütchen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Osterberg sind Polizisten am frühen Donnerstagmorgen auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei mitteilt, überprüfte eine Streife den 40-Jährigen gegen 6.45 Uhr in der Rechbergstraße. Nach anfänglichem Leugnen gestand der Fahrer schließlich doch, am Vorabend Marihuana und Speed konsumiert zu haben. Außerdem fanden die Beamten bei ihm noch ein Tütchen mit einer kleinen Menge Amphetamin. Der Autofahrer musste sein Fahrzeug stehen lassen und zur Blutentnahme mitkommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Drogenfahrt und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)