Osterberg

vor 2 Min.

In Osterberg könnte bald mit Fernwärme geheizt werden

In der Gemeinde Osterberg könnte eine Fernwärmeversorgung entstehen. Hierzu soll die Abwärme einer Biogasanlage vor dem Ortseingang genutzt werden.

Von Armin Schmid

Heizen mit Heizöl und Erdgas ist in den zurückliegenden Monaten sehr teuer geworden. Für die Bürger in Osterberg und Weiler gibt es einen Lichtblick: Hier bahnt sich mit einem Fernwärmenetz eine Lösungsoption an, die unter Umständen schon sehr zeitnah realisiert werden könnte.

