Kann Tempo 30 in Osterberg ausgeweitet werden?

Plus Das wünscht sich der Gemeinderat von Landrätin Eva Treu. Die will den Vorschlag prüfen lassen – und informiert sich über weitere Gefahrenstellen im Dorf.

Von Armin Schmid

Es sind im Wesentlichen verkehrstechnische Themen, bei denen der Osterberger Gemeinderat auf Fortschritte und Umsetzung drängt. Auf der Prioritätenliste ganz oben steht eine Tempo-30-Zone im Bereich der Ausfahrt von Grundschule und Turnhalle. Bürgermeister Martin Werner betonte bei einem Ortstermin mit Landrätin Eva Treu und dem Gemeinderat, dass die abschüssige Ausfahrt von der Stichstraße zur Grundschule kommend auf die Hauptstraße erhebliches Gefährdungspotential bietee. Gerade Schulkinder seien in diesem unübersichtlichen Straßenbereich zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs und müssen bei Bedarf eben auch die Hauptstraße queren.

Gemeinderätin Sigrid Zanker fügte an, dass die Kreuzung und die Stichstraße zu den am meisten befahrenen Straßenbereichen in Osterberg zählten. Schließlich seien auch die Turnhalle und das Musikerheim über die Stichstraße an die Ortsdurchfahrt angebunden. Der Gemeinderat möchte, dass der bestehenden Tempo-30-Bereich von der Kindertagesstätte bis zur Einmündung der Stichstraße zur Grundschule verlängert wird. Die Verkehrsberuhigung im Bereich der Hauptstraße würde die bestehenden Verkehrsgefährdungen abmildern, so die Hoffnung. Die Landrätin Eva Treu meinte, dass man durchaus von einem Straßenbereich mit Gefährdungspotential sprechen könne und sagte eine Prüfung der verkehrstechnischen Möglichkeiten zu.

