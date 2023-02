Lagerhalle zerstört: Polizei hat keine Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem verheerenden Brand bei Osterberg informiert die Polizei über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Nach wie vor werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm und des Landeskriminalamts haben nach dem verheerenden Brand einer landwirtschaftlichen Halle bei Osterberg die Unglücksstelle begutachtet, um neue Erkenntnisse über die Ursache zu gewinnen. Das Gebäude, das als Werkstatt, Maschinenhalle und Schafstall genutzt wurde, war wie berichtet am Sonntag, 29. Januar, aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die im Volksmund als "Osterberger Schafstall" bezeichnete Halle war nicht mehr zu retten, der Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Wie die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm am Freitag mitteilte, ergeben sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Die Suche nach der Brandursache dauert noch an

Da in der Gegend um Osterberg in den vergangenen zwei Jahren mehrere landwirtschaftliche Gebäude brannten, kam auch nach dem jüngsten Vorfall schnell der Verdacht auf, dass jemand den Schafstall absichtlich in Brand gesetzt hat. Dem Polizeibericht zufolge deutet darauf im Moment nichts hin. Die Suche nach der konkreten Ursache dauert allerdings noch an. Erkenntnisse, die einen möglichen Zusammenhang zu anderen Bränden in der jüngsten Vergangenheit vermuten lassen, gebe es nach aktuellem Sachstand ebenfalls nicht, heißt es im Polizeibericht.

Nach wie vor suchen die Ermittler Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Wer in der Nacht von 28. auf 29. Januar ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, insbesondere in den Morgenstunden im Bereich der südlichen Osterberger Straße, der wird gebeten, sich direkt unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm in Verbindung zu setzen.

Ein Milchwagenfahrer hatte das Feuer am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr bemerkt. Dem Besitzer der Halle und ersten Helfern war es noch gelungen, die dort untergebrachten rund 100 Schafe in einen nahen Pferch zu treiben und einige Maschinen zu retten. Insgesamt etwa 280 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und THW waren wegen des Brandes zwischen Oberroth und Osterberg im Einsatz. (jsn, AZ)