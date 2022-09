Osterberg

18:00 Uhr

So gehen Brandermittler der Polizei der Ursache des Feuers auf den Grund

Lokal Nach dem Brand auf einem Bauernhof bei Osterberg suchen Ermittler der Polizei und des Landeskriminalamts nach der Ursache. Wie die Experten dabei vorgehen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Es liegt noch immer ein unangenehmer Geruch in der Luft. An der Wand lehnt ein verrußtes Fahrrad, in einer anderen Ecke steht nur noch das Gerippe eines Quads. Auf dem Boden liegen Schutt und Asche. Auch einige Tage nach dem Feuer auf dem großen Aussiedlerhof am Ortsrand von Osterberg sind die Spuren und das Ausmaß des Brands noch deutlich zu sehen. Nun haben Brandermittler der Polizei die Arbeit auf dem Kleimaier-Hof an der Babenhauser Straße aufgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen